Xavier Musk è transgender e non vuole più il nome del padre Elon

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Uno dei figli di Elonha avviato le pratiche per cambiare genere e nome., 18 anni, chiede a un tribunale di Los Angeles di diventare Vivian Jenna Wilson, in parte per mettere nero su bianco la sua transizione di genere e in parte per distanziarsi dal ...ha presentato la documentazione in un tribunale californiano ad aprile, scrive il sito Tmz. L'adolescente, che ha compiuto 18 anni di recente, vuole che da un punto di vista legale sia ...She no longer wishes to be "related to my biological father in any way, shape or form," according to a Los Angeles court filing.Xavier Musk non vuole più essere legato in alcun modo cognome del padre Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo e fondatore di Tesla ...