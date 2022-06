WindTre, “Borghi Connessi”: a Valvasone Arzene e Cordovado i primi incontri di formazione tecnologica per i senior (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Al via ‘Borghi Connessi’, progetto promosso da WindTre per accompagnare la crescita dei piccoli comuni italiani grazie a connettività e tecnologie smart. L’iniziativa fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda, impegnata nel promuovere una maggiore inclusione anche nell’ambito dell’accesso a Internet, per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico. Il progetto si sviluppa su più dimensioni e, oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei giovani, degli anziani e del mondo produttivo. Promuove anche lo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità e offre consulenze sui servizi broadband da parte di personale specializzato. In particolare, partono oggi e domani, rispettivamente nei ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA – Al via ‘’, progetto promosso daper accompagnare la crescita dei piccoli comuni italiani grazie a connettività e tecnologie smart. L’iniziativa fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità dell’azienda, impegnata nel promuovere una maggiore inclusione anche nell’ambito dell’accesso a Internet, per ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico. Il progetto si sviluppa su più dimensioni e, oltre a valorizzare le infrastrutture esistenti, pone particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei giovani, degli anziani e del mondo produttivo. Promuove anche lo sviluppo di iniziative a beneficio della comunità e offre consulenze sui servizi broadband da parte di personale specializzato. In particolare, partono oggi e domani, rispettivamente nei ...

