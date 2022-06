Verso un nuovo decreto Bollette, sconti su luce e gas anche per l’estate: domani possibile via libera (Di martedì 21 giugno 2022) Il governo sta lavorando a una proroga anche per il terzo trimestre del pacchetto di misure atte a contrastare gli effetti economici e umanitari del conflitto in Ucraina, in particolare sugli aumenti del gas e delle Bollette. Fonti del governo anticipano che ci sarà un’estensione del pacchetto, che attualmente ha validità fino a fine giugno. La decisione potrebbe arrivare già domani perché dovrebbe tenersi la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Tra le misure che verranno prorogate c’è quella del bonus sociale per elettricità e gas, che permette agevolazioni sulle forniture di energia a persone svantaggiate economicamente o in gravi condizioni di salute. Un altro elemento è quello dell’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche non in bassa tensione con potenza fino a 16,5 kW e ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Il governo sta lavorando a una prorogaper il terzo trimestre del pacchetto di misure atte a contrastare gli effetti economici e umanitari del conflitto in Ucraina, in particolare sugli aumenti del gas e delle. Fonti del governo anticipano che ci sarà un’estensione del pacchetto, che attualmente ha validità fino a fine giugno. La decisione potrebbe arrivare giàperché dovrebbe tenersi la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Tra le misure che verranno prorogate c’è quella del bonus sociale per elettricità e gas, che permette agevolazioni sulle forniture di energia a persone svantaggiate economicamente o in gravi condizioni di salute. Un altro elemento è quello dell’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche non in bassa tensione con potenza fino a 16,5 kW e ...

