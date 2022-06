Ucraina, Draghi al Senato: “Mosca continua ad aggredire” – Video (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Siamo “vicini al quarto mese di guerra, Mosca continua ad aggredire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Siamo “vicini al quarto mese di guerra,ad”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni alin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. L'articolo proviene da Italia Sera.

