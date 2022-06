Pubblicità

essenziale_it : L’anima di Treviso è sui canali. Tra corsi d’acqua e ponticelli scorre la storia della città, che passa da Dante, C… - AndreiGianni : Con l’inizio astronomico dell’estate c’è voglia di viaggiare, sensualmente e sentimentalmente. Lasciatevi trasport… - FrancyP_ : RT @Internazionale: Tra corsi d’acqua e ponticelli scorre la storia della città, che passa da Dante, Canova e il gotico italiano. L’anima d… - DonnafugataWine : 'Meditazione ed enologia parlano in qualche modo la stessa lingua, arrivando diretti all'anima ognuno con il suo po… - JacZan : RT @Internazionale: Tra corsi d’acqua e ponticelli scorre la storia della città, che passa da Dante, Canova e il gotico italiano. L’anima d… -

Internazionale

Mi sono detto: ce la metterò tutta per dare un corpo e un'a ... In Austin ho trovato la sensualità e anche'innocenza, la ... Penso anche sia importante per i giovaniquando Internet non ...... che intraprende un'avventura perla verità sul suo ...'episodio pilota, diretto da Mira Nair , è incentrato su Jess, una ... Jacob Vargas interpreterà Rafael,avventurosa e coraggiosa , ... Scoprire l'anima di Treviso sui canali - Mattia Giusto Zanon - L'Essenziale