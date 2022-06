Scherma, l’Italia cede alla Francia in finale ed è argento europeo nella spada femminile (Di martedì 21 giugno 2022) Le spadiste italiane Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Antalya (Turchia), dopo la sconfitta patita in finale per mano della Francia. Peccato per il successo soltanto accarezzato (43-30 nell’atto conclusivo) ma resta un risultato di grande caratura. Azzurre mai in difficoltà in mattinata: alla facile vittoria degli ottavi contro la Finlandia, battuta 45-24, sono seguiti i trionfi ai danni di Germania (45-36) e Svizzera (45-32). Infine l’epilogo amaro contro le transalpine, capaci di estromettere dal torneo Gran Bretagna (44-23), Ungheria (45-37) e l’Ucraina (45-36), risollevatasi con il bronzo (45-42 sulle elvetiche). nella spada femminile l’Italia si conferma ai ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Le spadiste italiane Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno conquistato la medaglia d’agli Europei di Antalya (Turchia), dopo la sconfitta patita inper mano della. Peccato per il successo soltanto accarezzato (43-30 nell’atto conclusivo) ma resta un risultato di grande caratura. Azzurre mai in difficoltà in mattinata:facile vittoria degli ottavi contro la Finlandia, battuta 45-24, sono seguiti i trionfi ai danni di Germania (45-36) e Svizzera (45-32). Infine l’epilogo amaro contro le transalpine, capaci di estromettere dal torneo Gran Bretagna (44-23), Ungheria (45-37) e l’Ucraina (45-36), risollevatasi con il bronzo (45-42 sulle elvetiche).si conferma ai ...

