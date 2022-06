Salernitana, Belec a un passo dall’addio: il portiere vola a Cipro (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Perso il ruolo di numero uno in favore di Sepe, Vid Belec è ormai a un passo dall’addio alla Salernitana. L’estremo difensore sloveno è volato a Cipro per chiudere l’accordo con l’Apoel Nicosia, squadra nella quale ha militato nella stagione 2019/20, prima di approdare in granata. Il portiere sosterrà le visite mediche con il club cipriota e poi firmerà un contratto contratto che lo riporterà a difendere i pali del club di Nicosia. Manca, insomma, solo l’annuncio ufficiale dell’addio, con Belec che lascerà la Salernitana a titolo definitivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Perso il ruolo di numero uno in favore di Sepe, Vidè ormai a unalla. L’estremo difensore sloveno èto aper chiudere l’accordo con l’Apoel Nicosia, squadra nella quale ha militato nella stagione 2019/20, prima di approdare in granata. Ilsosterrà le visite mediche con il club cipriota e poi firmerà un contratto contratto che lo riporterà a difendere i pali del club di Nicosia. Manca, insomma, solo l’annuncio ufficiale dell’addio, conche lascerà laa titolo definitivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Salernogranata : Belec, addio alla Salernitana: torna all'Apoel Nicosia - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ??| Prima #cessione in arrivo: #Belec ad un passo dall'@apoelfcofficial, il portiere andrà via a titolo definitivo. Essen… - Sal_FuoriSede : ??| Prima #cessione in arrivo: #Belec ad un passo dall'@apoelfcofficial, il portiere andrà via a titolo definitivo.… - salernonotizie : Perugia, Castori vuole ricostruire la “Salernitana bis”: obiettivi Belec, Gondo e Casasola - Fantacalcio : FANTARACCONTI - Recupero Salernitana - Venezia, perdevo solo se giocava Belec. 67': fuori Sepe, dentro...… -

Salernitana: assalto a Calafiori e Cancellieri Bisognerà convincere l'Hellas ed anche lo stesso Cancellieri, ma la Salernitana ha intenzione di ... Una mano potrebbe dargliela Castori che ha chiesto Belec, Jaroszynski e Capezzi per il suo Perugia. ... Salernitana, via al mercato: in stand by Verdi, piace Cambiaghi Andranno via almeno 15 giocatori: la Salernitana ne ha al momento 43 a busta paga. Tantissimi ... Belec (che ha lo stesso agente di Lassana) ha scelto l'Apoel Nicosia, nonostante i corteggiamenti di ... SalernitanaNews.it Salernitana, ceduto Belec: il portiere si trasferisce all'estero Era stato fortemente voluto da Fabrizio Castori, l'allenatore protagonista della promozione in Serie A. L'anno scorso, complice l'arrivo in granata di Sepe, l'estremo difensore sloveno ha perso il pos ... Calciomercato Salernitana, chiusa la cessione di un portiere Salernitana, l’estremo difensore Vid Belec saluterà nelle prossima ore i campani. I granata, quindi, liberano un posto tra i pali. La notizia è riportata da SkySport, e riguarda la porta della ... Bisognerà convincere l'Hellas ed anche lo stesso Cancellieri, ma laha intenzione di ... Una mano potrebbe dargliela Castori che ha chiesto, Jaroszynski e Capezzi per il suo Perugia. ...Andranno via almeno 15 giocatori: lane ha al momento 43 a busta paga. Tantissimi ...(che ha lo stesso agente di Lassana) ha scelto l'Apoel Nicosia, nonostante i corteggiamenti di ... Belec dice addio: è fatta con l'Apoel Era stato fortemente voluto da Fabrizio Castori, l'allenatore protagonista della promozione in Serie A. L'anno scorso, complice l'arrivo in granata di Sepe, l'estremo difensore sloveno ha perso il pos ...Salernitana, l’estremo difensore Vid Belec saluterà nelle prossima ore i campani. I granata, quindi, liberano un posto tra i pali. La notizia è riportata da SkySport, e riguarda la porta della ...