Roberto Da Crema detto “Baffo”, re delle televendite: “Avevo uno stock di camicie di cotone. Ecco cosa mi inventai per venderle” (Di martedì 21 giugno 2022) L’oggetto che ha venduto di più? “I Watch che scimmiottavano gli Swatch: un milione e 750 mila pezzi. Li comprarono pure Ezio Greggio e Loredana Bertè, che da me ordinava le pentole”. Di chi stiamo parlando? Di Roberto Da Crema detto Il Baffo, uno dei più grandi televenditori di sempre che ha rilasciato un’intervista ‘fresca fresca’ al Corriere della Sera. Oggi vive sei mesi all’anno in Sicilia e non ha perso lo spirito di un tempo: “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello presero i giubbotti in ecopelle con la striscia di lana al centro per i loro filippini”, racconta a proposito dei clienti vip. E quanto all’Oscar delle televendite: “Andai al Madison Square Garden con un amico con cui pescavo le carpe sul Ticino. Dovevo spiegare la differenza tra gli orologi normali e quelli subacquei, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) L’oggetto che ha venduto di più? “I Watch che scimmiottavano gli Swatch: un milione e 750 mila pezzi. Li comprarono pure Ezio Greggio e Loredana Bertè, che da me ordinava le pentole”. Di chi stiamo parlando? DiDaIl, uno dei più grandi televenditori di sempre che ha rilasciato un’intervista ‘fresca fresca’ al Corriere della Sera. Oggi vive sei mesi all’anno in Sicilia e non ha perso lo spirito di un tempo: “Sandra Mondaini e Raimondo Vianello presero i giubbotti in ecopelle con la striscia di lana al centro per i loro filippini”, racconta a proposito dei clienti vip. E quanto all’Oscar: “Andai al Madison Square Garden con un amico con cui pescavo le carpe sul Ticino. Dovevo spiegare la differenza tra gli orologi normali e quelli subacquei, ...

