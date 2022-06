Pulire terrazze e balconi con un trucchetto facile e comodo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 giugno 2022) Volete scoprire un metodo efficace perin modo rapido ed efficace? Esiste un modo decisamente conveniente per riuscirci! Prima di scoprirlo, però, tenete la superficie pulita. Spostate i mobili e i vasi delle piante, in modo che lo sporco non si annidi sotto gli arredi. Procedete, poi, a spazzare rapidamente il balcone con una scopa a setole rigide.: un trucco per farlo in fretta Bagnate in primis il pavimento del balcone e della terrazza con un detersivo per i piatti. Stendetelo in modo veloce con l’aiuto della scopa, soprattutto sulle macchie da rimuovere. Si tratta di una procedura da fare quando è prevista una giornata di pioggia. Vedrete che, non appena l’acqua bagnerà la superficie, le macchie andranno via senza troppa ...