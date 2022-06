Più armi all’Ucraina ma senza ulteriori soldi per ora. L'assist a Draghi di Scholz (Di martedì 21 giugno 2022) La Germania contraria all’idea di mettere sul piatto subito altri 500 milioni di euro di fondi europei per gli armamenti a Kiev. E così il Consiglio Ue di giovedì e venerdì prenderà solo impegni teorici (con buona pace della maggioranza di governo a Roma) Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 giugno 2022) La Germania contraria all’idea di mettere sul piatto subito altri 500 milioni di euro di fondi europei per gli armamenti a Kiev. E così il Consiglio Ue di giovedì e venerdì prenderà solo impegni teorici (con buona pace della maggioranza di governo a Roma)

Pubblicità

Corriere : Armi all’Ucraina? La Lettonia ne invia più dell’Italia (e ha meno abitanti di Milano) - demagistris : L’Italia non partecipa,nemmeno come osservatore,alla conferenza di Vienna dei Paesi che hanno ratificato il trattat… - demagistris : La povertà aumenta,il ceto medio ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese,i ricchi sempre più… - AntoninoMi : @StefanoFassina @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle IL decreto ucraina è stato convertito e prevede invio di armi fino al… - Pierpao83699717 : RT @marinaiomarino1: Le bombe a grappolo non sono progettate per distruggere, ma per uccidere e sono tra le armi più utilizzate dai russi n… -