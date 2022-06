Perché Blanco è in ospedale e come sta dopo l’incidente | i concerti cancellati

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 giugno 2022)è in? Il cantante pubblica un video sui social e appare ricoverato in un letto di. A raccontare cosa è successo lo racconta lui stesso. Ciao belli Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo perforza restare a riposo… (ora sto bene)La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.