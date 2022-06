Palinsesti Mediaset e Rai: Davide Maggio svela un po’ di novità in anteprima (Di martedì 21 giugno 2022) La prossima settimana (più precisamente martedì e mercoledì) si terranno i Palinsesti Rai e Mediaset con tutte le novità della prossima stagione televisiva. Davide Maggio, sempre sul pezzo, ha rivelato ai suoi follower di Instagram un po’ di novità. Fra le tante notizie che ha anticipato c’è il ritorno certo di Barbara d’Urso a settembre con Pomeriggio 5. In tema Grande Fratello Vip ha invece smentito il rumor di Amedeo Venza che voleva nel cast “metà concorrenti famosi e metà concorrenti non famosi” ed anche tutti i nomi trapelati fin’ora riguardo gli opinionisti. Non ci saranno né Malgioglio e Lear, ma neanche Argento e Morgan. Il cast, tuttavia, è in direzione d’arrivo. Simona Ventura e Paola Perego torneranno con Citofonare Rai2, mentre quest’ultima “difficilmente” potrebbe tornare ... Leggi su biccy (Di martedì 21 giugno 2022) La prossima settimana (più precisamente martedì e mercoledì) si terranno iRai econ tutte ledella prossima stagione televisiva., sempre sul pezzo, ha rivelato ai suoi follower di Instagram un po’ di. Fra le tante notizie che ha anticipato c’è il ritorno certo di Barbara d’Urso a settembre con Pomeriggio 5. In tema Grande Fratello Vip ha invece smentito il rumor di Amedeo Venza che voleva nel cast “metà concorrenti famosi e metà concorrenti non famosi” ed anche tutti i nomi trapelati fin’ora riguardo gli opinionisti. Non ci saranno né Malgioglio e Lear, ma neanche Argento e Morgan. Il cast, tuttavia, è in direzione d’arrivo. Simona Ventura e Paola Perego torneranno con Citofonare Rai2, mentre quest’ultima “difficilmente” potrebbe tornare ...

Pubblicità

StraNotizie : Palinsesti Mediaset e Rai: Davide Maggio svela un po’ di novità in anteprima - BITCHYFit : Palinsesti Mediaset e Rai: Davide Maggio svela un po’ di novità in anteprima - Giusepp18185978 : Qualcuno si è chiesto come mai Mediaset ha eliminato dai suoi palinsesti futuri l'Isola Dei famosi? Pensate ad un r… - fabriziomico : Il 28 e il 29 giugno usciranno i palinsesti Rai e Mediaset e comincio già a scaldare i polpastrelli per i sei post… - Giusepp18185978 : Probabilmente a Mediaset, 'egregiamente' diretta dalla famiglia Berlusconi, vedi palinsesti arcobaleno etc, da noia… -