Millie Bobby Brown: trattative per una serie nell’universo Star Wars (Di martedì 21 giugno 2022) Eleven, la prodigiosa e psichica protagonista della serie cult “Stranger Things” interpretata da Millie Bobby Brown, potrebbe apparire nell’universo Star Wars. Quello che sembra un attesissimo episodio crossover potrebbe diventare realtà, secondo un’indiscrezione del Mirror. Per la fonte del quotidiano britannico, Millie Bobby Brown, insieme a suo padre e manager Robert, avrebbero avuto dei colloqui con la presidente della Lucasfilm. Dato il suo talento e il grande clamore che ha suscitato in Stranger Things, è chiaro che la Disney, proprietaria della Lucasfilm dal 2012, non può lasciarsi scappare l’opportunità. Ma per ora, ancora niente è davvero in cantiere. Che la forza sia con Millie: Eleven in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Eleven, la prodigiosa e psichica protagonista dellacult “Stranger Things” interpretata da, potrebbe apparire. Quello che sembra un attesissimo episodio crossover potrebbe diventare realtà, secondo un’indiscrezione del Mirror. Per la fonte del quotidiano britannico,, insieme a suo padre e manager Robert, avrebbero avuto dei colloqui con la presidente della Lucasfilm. Dato il suo talento e il grande clamore che ha suscitato in Stranger Things, è chiaro che la Disney, proprietaria della Lucasfilm dal 2012, non può lasciarsi scappare l’opportunità. Ma per ora, ancora niente è davvero in cantiere. Che la forza sia con: Eleven in ...

Pubblicità

moviestruckers : #MillieBobbyBrown potrebbe apparire in un progetto di #StarWars - antonio_friscia : RT @badtasteit: #StarWars: #MillieBobbyBrown sarebbe in trattative per una serie tv - badtasteit : #StarWars: #MillieBobbyBrown sarebbe in trattative per una serie tv - Teleblogmag : Millie Bobby Brown potrebbe entrare nell'universo di #StarWars - ParliamoDiNews : Star Wars: Millie Bobby Brown entrerà nell`universo sci-fi? #Speciali #IMAXe3D #Cinemabusiness #D23… -