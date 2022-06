M5s: Renzi, 'indecorosa tarantella, sipario e titoli di coda' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Oggi si vota in Aula sulle dichiarazioni di Draghi. Il Movimento Cinque Stelle ha fatto precedere questa giornata da una indecorosa tarantella interna: i grillini usano le grandi questioni internazionali come alibi per capire chi farà le liste il prossimo anno e quante deroghe ci saranno al principio dei due mandati". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Ma discutere del Movimento Cinque Stelle ormai è tempo perso. Sono, come ha detto Di Maio, il partito dell'odio. Se ci pensate, è esattamente la stessa definizione che noi davamo di loro nel lontano 2018. Allora lo dicevamo noi a Di Maio e ai suoi adepti. Oggi se lo dicono da soli. Forse anche io devo smettere di parlarne: sono finiti, sipario, titoli di coda", aggiunge il leader Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Oggi si vota in Aula sulle dichiarazioni di Draghi. Il Movimento Cinque Stelle ha fatto precedere questa giornata da unainterna: i grillini usano le grandi questioni internazionali come alibi per capire chi farà le liste il prossimo anno e quante deroghe ci saranno al principio dei due mandati". Lo scrive Matteonella sua enews. "Ma discutere del Movimento Cinque Stelle ormai è tempo perso. Sono, come ha detto Di Maio, il partito dell'odio. Se ci pensate, è esattamente la stessa definizione che noi davamo di loro nel lontano 2018. Allora lo dicevamo noi a Di Maio e ai suoi adepti. Oggi se lo dicono da soli. Forse anche io devo smettere di parlarne: sono finiti,di", aggiunge il leader Iv.

Pubblicità

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - virgiliopaolo : RT @dariodangelo91: #Renzi: 'È l'epilogo del #M5S, però siccome la battaglia contro di loro l'ho fatta quando erano potenti, forti, oggi pe… - bartiol : @FQLive M5s sta diventando come il Pd, Di Maio =Renzi - rosarioT1970 : RT @dariodangelo91: #Renzi: 'È l'epilogo del #M5S, però siccome la battaglia contro di loro l'ho fatta quando erano potenti, forti, oggi pe… -