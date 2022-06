(Di martedì 21 giugno 2022) MILANO - Nel giorno in cui è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Simonefino al 2024 , l'aspetta una risposta dal Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku . Si tratta di due ...

MILANO - Nel giorno in cui è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi fino al 2024 , l'aspetta una risposta dal Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku . Si tratta di due situazioni molto diverse visto che la posizione del tecnico è definita da una decina di giorni e tra poco ...Gli affari chiusi Facendo un passo indietro, già sei giocatori sono stati depennati dal raccoglitore degli uomini sotto contratto con l'. Andreaw Gravillon e Michele Di Gregorio sono stati ... Inter, la missione di Inzaghi: una firma per la seconda stella MILANO - Nel giorno in cui è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi fino al 2024, l'Inter aspetta una risposta dal Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. Si tratta di due ...Acerbi è l’alternativa low cost delle due milanesi. Sia il Milan e sia l’Inter sono alla ricerca di un difensore per la prossima stagione. Il Milan deve rimpiazzare il partente Alessio Romagnoli e i s ...