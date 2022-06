Infrastrutture, Ugl: reti per lo sviluppo strategico del Paese (Di martedì 21 giugno 2022) Favorire il dialogo tra le forze politiche e le parti sociali sulle Infrastrutture, che, grazie alle risorse del recovery plan, possono diventare uno dei principali driver per il rilancio del Paese: è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Favorire il dialogo tra le forze politiche e le parti sociali sulle, che, grazie alle risorse del recovery plan, possono diventare uno dei principali driver per il rilancio del: è ...

Pubblicità

direpuntoit : Il sindacato @UGLConf: 'Investire sulle reti di infrastrutture per favorire lo sviluppo del Paese'. - UGLConf : RT @fpcapone: Oggi all’incontro “Reti per lo sviluppo. L’interconnessione sostenibile” promosso dall’UGL a Roma per discutere di infrastrut… - fpcapone : Oggi all’incontro “Reti per lo sviluppo. L’interconnessione sostenibile” promosso dall’UGL a Roma per discutere di… - fpcapone : RT @UGLConf: Su @ilgiornale la video intervista al Segretario Generale @fpcapone , Infrastrutture: “Futuro trasporto compatibile anche in… - edorixi : ?? Nicola Porro è bravo e preparato. Con lui abbiamo parlato di infrastrutture fondamentali per la nostra nazione a… -