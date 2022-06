Elon Musk | il figlio 18enne Xavier cambia nome e genere | vuole chiamarsi Vivian

Pubblicità

Loretomammamia : Il figlio diciottenne di Elon Musk cambierà sesso e cognome.Era: Xavier Alexander Musk. Diventerà: Vivien Jenna Wi… - Affaritaliani : Usa, il figlio di Elon Musk cambia genere e cognome - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Uno dei figli di Elon Musk vuole cambiare nome e genere.Xavier,18 anni, vuole chiamarsi,Vivian Jenna Wilson,il cognome… - telodogratis : Il figlio di Elon Musk vuole cambiare genere e cognome: “Non voglio più essere legata a lui” - DariaCarta : RT @DatabaseItalia: RAPPORTO DEL PENTAGONO | ACCORDO CON SPACEX SU USO MILITARE DELLE NAVI STARSHIPS DI ELON MUSK Leggi l'articolo https:/… -

Uno dei figli diha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome di sua madre. Sui ...Oltre a questo, con questa operazione il prezzo delle azioni viene abbassato, permettendo a nuovi investitori retail di avere quote della società guidata daimpiegando minore capitale. ...Uno dei figli di Elon Musk ha iniziato la procedura per cambiare nome e genere. Lo riporta il sito di gossip Usa Tmz. Xavier, che ha 18 anni, vuole chiamarsi Vivian Jenna Wilson, prendendo il cognome.Quando Christopher Bousigues ha aperto la sua casella di posta elettronica ha trovato una strana comunicazione. «Sospendere tutte le assunzioni nel mondo». Firmato, Elon Musk. Il messaggio del fondato ...