Come si decide il prezzo di un calciatore

(Di martedì 21 giugno 2022) Quanto paghereste per un attaccante di 21 anni che nelle ultime tre stagioni ha segnato 114 gol in 111 partite? Più di cento milioni? Più di duecento? Il Manchester City questo attaccante – che risponde al nome di Erling Braut Haaland – lo ha acquistato per una somma che, comprensiva di bonus, non supera gli 85 milioni di euro. L’attaccante venuto dal futuro, insomma, non finisce nemmeno nella top 20 dei trasferimenti di mercato più costosi di sempre. Misteri del calciomercato ma non troppo, visto che il contratto di Haaland con il Borussia Dortmund prevedeva una clausola rescissoria – una modalità che fissa la cifra da versare per “sciogliere” il contratto con il club di appartenenza. Un esempio che comprovail valore dei calciatori oscilla in base a tantissimi fattori, che dipendono non solo dalla bravura del giocatore in esame – criterio peraltro non assoluto ...