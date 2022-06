Alessandro Basciano suonerà ad un evento di Sonia Bruganelli: l’annuncio (FOTO) (Di martedì 21 giugno 2022) Alessandro Basciano, l’ex gieffino sabato suonerà all’evento ideato da Sonia Bruganelli: ecco tutti i dettagli emersi Alessandro Basciano con la sua consolle sta spiccando il volo. L’ex gieffino dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip è inarrestabili. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono e così Alessandro in qualità di deejay in ogni evento con la sua consolle sta conquistando sempre di più milioni di italiani che partecipano ai suoi eventi. Nelle ultime ore Alessandro ha fatto anche il suo ingresso nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand ideato insieme alla sua dolcissima Sophie Codegoni. I Basciagoni ieri sera, alle 21:00 in punto hanno svelato tutti i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022), l’ex gieffino sabatoall’ideato da: ecco tutti i dettagli emersicon la sua consolle sta spiccando il volo. L’ex gieffino dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip è inarrestabili. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono e cosìin qualità di deejay in ognicon la sua consolle sta conquistando sempre di più milioni di italiani che partecipano ai suoi eventi. Nelle ultime oreha fatto anche il suo ingresso nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand ideato insieme alla sua dolcissima Sophie Codegoni. I Basciagoni ieri sera, alle 21:00 in punto hanno svelato tutti i ...

