Una Vita Anticipazioni 21 giugno 2022: Felipe ha un malore a causa dell'abuso di calmanti (Di lunedì 20 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 21 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Felipe non riuscirà a tenere il suo discorso in ricordo di Antonito per colpa di un malore causato dall'abuso di calmanti. Leggi su comingsoon (Di lunedì 20 giugno 2022) Scopriamo insieme lea Puntata di Unain onda il 21su Canale 5. Le trame rivelano chenon riuscirà a tenere il suo discorso in ricordo di Antonito per colpa di unto dall'di

Pubblicità

mengonimarco : MATERIA (TERRA) Vi ricordate la mega affissione a Milano? Prende vita in una nuova forma! Disponibile solo a… - teatrolafenice : « [...] che cos'è l'uomo nella Natura? Un nulla in confronto all'infinito, un tutto in confronto al nulla, un qualc… - aldotorchiaro : Pronostico: #DiMaio non esce stasera. Se ne riparla mercoledì. Ma il consiglio nazionale certifica la morte del… - BuonAndrew : @AurelioCapaldi uno dei cantori della Roma scudettata del 1983, narratore delle cerimonie di apertura dei giochi ol… - danielapi62 : RT @fatina909: ?????????????????? STELLINA Sono lontani i ricordi di una vita felice con la tua mamma che ha dovuto dirti addio. Nessuna richiesta… -