Sassari, nessuna violenza: nata prematura la bimba di Burgos morta in casa

L'autopsia ha cancellato il dubbio forse più atroce: la neonata di Burgos, piccolo centro in provincia di, partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, cinque giorni dopo la nascita, in apparente stato di denutrizione, non è morta per cause violente. Restano in piedi le altre ipotesi,...Neonata morta in Sardegna: indagati la madre e i suoi familiari, 20 giugno 2022 - Non è morta per cause violente la neonata di Burgos partorita in casa e ...dichiarazione a caldo dagli ...Circa tre ore in cui il medico legale ha cercato di rispondere a tutti i quesiti avanzati dalla Procura. Il medico legale ha chiesto 90 giorni di tempo Non è morta per cause violente la neonata di Bur ...Sassari, 20 giugno 2022 - Non è morta per cause violente la ... è iniziato alle 15 per concludersi intorno alle 18. Nessuna dichiarazione a caldo dagli avvocati dei quattro, Salvatore Lai e Giuseppe ...