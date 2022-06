Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 giugno: Berrettini numero 11, Medvedev leader (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 giugno, dopo la conclusione effettiva dei tornei di Halle e Queen’s. Matteo Berrettini ha trionfato sull’erba di Londra, a discapito di Filip Krajinovic in finale, sebbene nonostante questo sia uscito dalla top-10 momentaneamente. Hubert Hurkacz, campione in Germania, ha invece conquistato il pass per la decima posizione in classifica generale; il tutto avendo peraltro sconfitto il numero uno al mondo, Daniil Medvedev. Di seguito il Ranking e i suoi cambiamenti a pochi giorni da Wimbledon. Ranking ATP aggiornato D. Medvedev 8160 punti A. Zverev 7030 punti N. Djokovic 6770 punti R. Nadal 6525 punti C. Ruud 5050 punti S. Tsitsipas 4945 punti C. Alcaraz 4893 ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) IlAtp20, dopo la conclusione effettiva dei tornei di Halle e Queen’s. Matteoha trionfato sull’erba di Londra, a discapito di Filip Krajinovic in finale, sebbene nonostante questo sia uscito dalla top-10 momentaneamente. Hubert Hurkacz, campione in Germania, ha invece conquistato il pass per la decima posizione in classifica generale; il tutto avendo peraltro sconfitto iluno al mondo, Daniil. Di seguito ile i suoi cambiamenti a pochi giorni da Wimbledon.ATPD.8160 punti A. Zverev 7030 punti N. Djokovic 6770 punti R. Nadal 6525 punti C. Ruud 5050 punti S. Tsitsipas 4945 punti C. Alcaraz 4893 ...

