Pallanuoto, Mondiali 2022: il Setterosa inizia con un pareggio per 7-7 con il Canada (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci si aspettava sicuramente di più, visto un avversario nettamente alla portata. Non riesce a vincere il Setterosa al debutto nei Mondiali di Pallanuoto femminile 2022: in quel di Budapest le azzurre impattano per 7-7 con il Canada. Match da dimenticare per la squadra di Carlo Sillipo che dovrà sicuramente cambiare passo nelle prossime sfide. Prima frazione nella quale le azzurre hanno cercato un primo allungo: 4-2 il parziale, con le reti di Queirolo, Viacava, Marletta e Tabani. Sofferenza per la squadra tricolore che nella frazione successiva hanno visto tornar sotto le nordamericane (parziale di 2-3) con Giustini e Bianconi a segno per il Setterosa, ma soprattutto una Banchelli super a coprire gli svarioni difensivi (anche un rigore parato per il numero 13 italiano). Alla ripresa ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci si aspettava sicuramente di più, visto un avversario nettamente alla portata. Non riesce a vincere ilal debutto neidifemminile: in quel di Budapest le azzurre impattano per 7-7 con il. Match da dimenticare per la squadra di Carlo Sillipo che dovrà sicuramente cambiare passo nelle prossime sfide. Prima frazione nella quale le azzurre hanno cercato un primo allungo: 4-2 il parziale, con le reti di Queirolo, Viacava, Marletta e Tabani. Sofferenza per la squadra tricolore che nella frazione successiva hanno visto tornar sotto le nordamericane (parziale di 2-3) con Giustini e Bianconi a segno per il, ma soprattutto una Banchelli super a coprire gli svarioni difensivi (anche un rigore parato per il numero 13 italiano). Alla ripresa ...

Pubblicità

infoitsalute : LIVE Italia-Canada 6-5, Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: miracolosa Banchelli! - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 1-1 Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: si parte! - #Italia-Canada #Mondiali #pallanuoto - zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 1-1: gironi pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Canada #gironi… - peppe76199232 : La #pallanuoto mi piace e mi rilassa #CanadaItalia #mondiali - infoitsport : DIRETTA/ Italia Canada video streaming Rai: parla Silipo, Mondiali pallanuoto -