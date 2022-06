Mondiali Budapest 2022 | chi è Thomas Ceccon | oro e record

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –, 21 anni, nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L’atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato aidiconquistando la medaglia d’oro nei 100 dorso: il tempo di 51”60 vale il trionfo e il nuovomondiale, nonché – ovviamente – italiano. “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51?60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”, ha dettoa Rai Sport., nato il 27 gennaio 2021, è alto 1,97 e pesa 89 kg. L’atleta delle Fiamme Gialle, che ha collezionato le prime vasche con la Leospost asd, ora è allenato da Alberto Burlina. ...

Benedetta Pilato vince in 1'05'93 la finale dei 100 rana femminili dei2022 di nuoto aprecedendo di 0'05 la tedesca Anna Elendt. Giù dal podio in 1'06'07 Lilly King, che si ferma a 0'05 da Ruta Meilutyte. L'Italia è così al secondo posto del medagliere.Il 20 giugno è entrato direttamente nella storia dello sport italiano. Aidi nuoto di scena ail vessillo tricolore si è innalzato per tre volte nel giro di un pomeriggio, in una escalation che ha dell'inverosimile. Ad aprire il menù è stata la coppia ...Oggi, lunedì 20 giugno, i Mondiali 2022 di pallanuoto femminile sono scattati in quattro città dell'Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone A, che si gioca a Budapest, ha pareggiat ...Budapest, 20 giugno 2022 - E' stata una giornata storica per il nuoto italiano. Di quelle che capitano davvero di rado e per questo da ricordare. Nel giro di meno di un'ora sono arrivati due ori ...