Milan, Maldini tenta il colpo a parametro zero: dal Real Madrid! (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanti nomi circolano per il Milan. I campioni d’Italia, con la nuova proprietà di Gerry Cardinale, faranno sul serio quest’estate sul mercato e proveranno a dare a Stefano Pioli una rosa all’altezza per una grande Champions League. L’interesse per i vari Renato Sanches, Botman, Origi non è scemato, anche se si stanno trovando delle difficoltà, soprattutto per i primi due. Mentre per Origi dovrebbe essere solo una questione di giorni prima che arrivi l’ufficialità dell’affare. Maldini e Massara, però, aspettano ancora la firma sul rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che sta facendo preoccupare molti tifosi Milanisti, anche se filtra ottimismo su entrambi i dirigenti per il prolungamento. Real Madrid Marcelo MilanIntanto, secondo quanto riportato da As, Maldini e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Tanti nomi circolano per il. I campioni d’Italia, con la nuova proprietà di Gerry Cardinale, faranno sul serio quest’estate sul mercato e proveranno a dare a Stefano Pioli una rosa all’altezza per una grande Champions League. L’interesse per i vari Renato Sanches, Botman, Origi non è scemato, anche se si stanno trovando delle difficoltà, soprattutto per i primi due. Mentre per Origi dovrebbe essere solo una questione di giorni prima che arrivi l’ufficialità dell’affare.e Massara, però, aspettano ancora la firma sul rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che sta facendo preoccupare molti tifosiisti, anche se filtra ottimismo su entrambi i dirigenti per il prolungamento.Madrid MarceloIntanto, secondo quanto riportato da As,e ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - MCriscitiello : Va bene che Redbird è appena entrato nel calcio ma solo pensare di inserire Sabatini nel team dirigenziale è follia… - AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - sociaal_23 : Se anche @AntoVitiello conferma l’avanzamento nella trattativa per i rinnovi di #Maldini e #Massara, allora mi fido! #Calciomercato #Milan - vlasiciano : RT @vlasiciano: #Calciomercato: Milan, intesa con il Real Madrid per Takefousa Kubo. L’esterno giapponese dovrebbe approdare ai rossoneri p… -