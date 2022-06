Maria De Filippi avrebbe messo le mani su La Talpa (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci potrebbe essere stato lo zampino di Maria De Filippi dietro il ritorno de La Talpa sulle reti Mediaset? A distanza di un anno dall’acquisto dei diritti da parte dell’azienda di Berlusconi, La Talpa potrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Se Dagospia mesi fa aveva parlato di un ipotetico ritorno ad ottobre 2022, TvBlog ha posticipato la data ipotizzando un come back in primavera 2023. Insomma, il reality prima o poi tornerà sulle reti Mediaset, ma quando, al momento, nessuno con certezza lo sa. Quel che però è balzato subito all’occhio è il nome di Maria De Filippi associato al reality. TvBlog ha infatti scritto: “Stavolta non ci sarebbe solo l’intenzione da parte dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma proprio la volontà di rimetterlo in onda questo ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 giugno 2022) Ci potrebbe essere stato lo zampino diDedietro il ritorno de Lasulle reti Mediaset? A distanza di un anno dall’acquisto dei diritti da parte dell’azienda di Berlusconi, Lapotrebbe tornare in onda nella prossima stagione televisiva. Se Dagospia mesi fa aveva parlato di un ipotetico ritorno ad ottobre 2022, TvBlog ha posticipato la data ipotizzando un come back in primavera 2023. Insomma, il reality prima o poi tornerà sulle reti Mediaset, ma quando, al momento, nessuno con certezza lo sa. Quel che però è balzato subito all’occhio è il nome diDeassociato al reality. TvBlog ha infatti scritto: “Stavolta non ci sarebbe solo l’intenzione da parte dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma proprio la volontà di rimetterlo in onda questo ...

