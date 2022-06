M5s, dal vertice notturno nessuna decisione: Di Maio sotto accusa, ma l’espulsione non c’è. Conte: ‘Rammarico’. Fico: ‘Arrabbiati e delusi’ (Di lunedì 20 giugno 2022) Non c’è stata l’espulsione, sulla quale il consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha discusso per oltre 4 ore nella notte di domenica, di Luigi Di Maio dal partito. Ma il ministro degli Esteri, finito sotto il fuoco di un’ala pentastellata dopo le sue dichiarazioni in risposta alla richiesta di stop di invio di armi all’Ucraina, rimane sotto accusa. Lo confermano anche le parole del leader Giuseppe Conte, col quale si sta consumando uno strappo interno sempre più evidente, che nel corso del vertice di è detto “molto rammaricato” per le parole usate dal capo della Farnesina con le quali, in sostanza, quest’ultimo ha sottolineato che non c’è spazio per posizioni che non siano collocate nell’arco dell’Alleanza Atlantica. Adesso, ai vertici del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Non c’è stata, sulla quale il consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle ha discusso per oltre 4 ore nella notte di domenica, di Luigi Didal partito. Ma il ministro degli Esteri, finitoil fuoco di un’ala pentastellata dopo le sue dichiarazioni in risposta alla richiesta di stop di invio di armi all’Ucraina, rimane. Lo confermano anche le parole del leader Giuseppe, col quale si sta consumando uno strappo interno sempre più evidente, che nel corso deldi è detto “molto rammaricato” per le parole usate dal capo della Farnesina con le quali, in sostanza, quest’ultimo halineato che non c’è spazio per posizioni che non siano collocate nell’arco dell’Alleanza Atlantica. Adesso, ai vertici del ...

