GTWC Europe, test a Spa-Francorchamps da domani in vista della 24 ore (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua senza sosta il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS dopo il round della Sprint Cup a Zandvoort. Non sono mancate le emozioni in terra olandese, tappa precede in ordine cronologico la gara di Misano della Sprint Cup ed i test ufficiali della 24h di Spa-Francorchamps. Manca meno di un mese all’evento dell’anno, gara valida come da qualche anno a questa parte per il GTWC Europe Endurance Cup e per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Nella giornata di domani e di mercoledì l’appuntamento è per le ultime prove in vista di una delle corse endurance più impegnative al mondo con oltre 60 auto presenti contemporaneamente sul tracciato. I piloti dovranno prendere le misure con il rinnovato ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua senza sosta il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS dopo il roundSprint Cup a Zandvoort. Non sono mancate le emozioni in terra olandese, tappa precede in ordine cronologico la gara di MisanoSprint Cup ed iufficiali24h di Spa-. Manca meno di un mese all’evento dell’anno, gara valida come da qualche anno a questa parte per ilEndurance Cup e per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Nella giornata die di mercoledì l’appuntamento è per le ultime prove indi una delle corse endurance più impegnative al mondo con oltre 60 auto presenti contemporaneamente sul tracciato. I piloti dovranno prendere le misure con il rinnovato ...

