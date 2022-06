Dybala Inter, nuovo incontro in programma: va convinto l’agente Antun (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri non mollano Paulo Dybala e hanno programmato un nuovo incontro per convincere l’agente Antun Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Paulo Dybala, ritenuto uno dei primi obiettivi per puntellare il reparto offensivo nerazzurro. Pronto un nuovo incontro in cui presentare un’ulteriore offerta per vincere finalmente le resistenze di Jorge Antun. Tra domani e mercoledì dovrebbe esserci il nuovo summit in cui verrà presentata una nuova proposta che, tra bonus e parte fissa, arriverà a toccare oltre 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato: i nerazzurri non mollano Pauloe hannoto unper convincereSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Paulo, ritenuto uno dei primi obiettivi per puntellare il reparto offensivo nerazzurro. Pronto unin cui presentare un’ulteriore offerta per vincere finalmente le resistenze di Jorge. Tra domani e mercoledì dovrebbe esserci ilsummit in cui verrà presentata una nuova proposta che, tra bonus e parte fissa, arriverà a toccare oltre 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter non ha una priorità #Lukaku e una terza scelta #Dybala: raccontarla così significa non conoscere la realtà… - Gazzetta_it : La scelta dell'Inter: Lautaro non si tocca. Con Lukaku e Dybala sarà super tridente - Gazzetta_it : #Dybala-#Inter, summit in vista: c'è da risolvere la grana legata ai bonus - internewsit : Lukaku OK, ora tutto su Dybala: ultimi nodi con Inter ancora da sciogliere - TS - - SkySport : #Inter, #Marotta: 'Buttati a capofitto su #Lukaku e #Dybala, da valutare sostenibilità' #SkySport -