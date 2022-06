“Due ipocriti”, l'accusa più dura a Conte e Di Maio. E sotto banco si lavora al Draghi-bis (Di lunedì 20 giugno 2022) Luigi Di Maio può diventare protagonista di un azione neo-centrista? La domanda viene rivolta a Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, nel corso dell'edizione del 20 giugno di L'Aria che Tira, programma tv di La7, dal conduttore Francesco Magnani. L'onorevole interviene così sulla faida interna al Movimento 5 Stelle e le possibili conseguenze: “Nel M5S litigano per due motivi molto semplici, non c'entra Kiev, non c'entra la guerra in Ucraina, non disturbiamo cose molto serie e molto gravi. Litigano per poltrone e soldi, soldi e poltrone. Nel 2023 devono fare le liste, il M5S è in dissoluzione, c'è la regola del secondo mandato, il caso dei soldi dei rimborsi, dei gruppi parlamentari… Questo è quello di cui litigano Giuseppe Conte e Di Maio, nelle loro reciproche ipocrisie”. “Da un lato - spiega ancora Nobili - c'è quello che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Luigi Dipuò diventare protagonista di un azione neo-centrista? La domanda viene rivolta a Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, nel corso dell'edizione del 20 giugno di L'Aria che Tira, programma tv di La7, dal conduttore Francesco Magnani. L'onorevole interviene così sulla faida interna al Movimento 5 Stelle e le possibili conseguenze: “Nel M5S litigano per due motivi molto semplici, non c'entra Kiev, non c'entra la guerra in Ucraina, non disturbiamo cose molto serie e molto gravi. Litigano per poltrone e soldi, soldi e poltrone. Nel 2023 devono fare le liste, il M5S è in dissoluzione, c'è la regola del secondo mandato, il caso dei soldi dei rimborsi, dei gruppi parlamentari… Questo è quello di cui litigano Giuseppee Di, nelle loro reciproche ipocrisie”. “Da un lato - spiega ancora Nobili - c'è quello che ...

