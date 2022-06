Berrettini può davvero vincere Wimbledon?

Leggi su agi

(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - L'entusiasmo è un bellissimo sentimento: ma se si applica su un campo da tennis in erba può anche essere causa di brutti scherzi. Di Matteo, con un felice anagramma già soprannominato “Erbettini” siamo tutti entusiasti. È tornato dopo 83 giorni di inattività agonistica causa operazione al mignolo destro, ha vinto a Stoccarda prima e al Queen's poi, in questo caso bissando il successo dell'anno scorso. Cose da pazzi, impronosticabili anche solo qualche mese fa . Il bilancio è di venti vittorie vinte sulle ultime ventuno partite giocate sull'erba e l'unica persa è quella della finale di'21… Ma quell'entusiasmo sta portando molti a sostenere che il nostro meraviglioso Matteo è il superfavorito: e qui bisogna andarci un po' più prudenti, come sa bene anche lui, che dopo aver alzato la coppa del Queen's ha dichiarato “Voglio ...