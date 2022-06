Austin Butler, l'Elvis del grande schermo è il Re dello stile (Di lunedì 20 giugno 2022) L'attore americano è l'it-boy del momento: al cinema dal 22 giugno incarna l'icona assoluta del rock'n'roll, nella vita reale fa coppia fissa con Kaia Gerber. Anche sul tappeto rosso non delude sfoggiando look stellari che l'hanno portato a essere il punto di riferimento del minamalismo chic maschile che stavamo aspettando Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) L'attore americano è l'it-boy del momento: al cinema dal 22 giugno incarna l'icona assoluta del rock'n'roll, nella vita reale fa coppia fissa con Kaia Gerber. Anche sul tappeto rosso non delude sfoggiando look stellari che l'hanno portato a essere il punto di riferimento del minamalismo chic maschile che stavamo aspettando

Pubblicità

iltirreno : Arriva nelle sale l’atteso film di Baz Luhrmann applaudito a Cannes. Austin Butler è Presley, Tom Hanks il “cattivo… - ph_pluton : Ho visto #Elvis in anteprima al @Biografilm di Bologna. Austin Butler riceverà sicuramente una nomination come migl… - milkovjch : Ok il mio voto ad Elvis non ha assolutamente nulla a che vedere con Elvis ma dipende esclusivamente dai movimenti e… - fisco24_info : Con Luhrmann nello sfavillante mondo di Elvis Presley: Esce il 22 giugno il biopic con Tom Hanks e Austin Butler - superbeasto1 : RT @WarnerBrosIta: Austin Butler illumina il grande schermo nel nuovo film di Baz Luhrmann #ElvisIlFilm, dal 22 giugno solo al cinema ?? htt… -

Elvis - La recensione del film di Baz Luhrmann presentato a Cannes Il musicista americano (qui interpretato da un magnifico Austin Butler, in odore di nomination all'Oscar ) viene difatti raccontato dapprima come un adolescente appassionato di fumetti di supereroi ... Austin Butler, l'Elvis del grande schermo è il Re dello stile Ci fa piacere pensare che, se esiste un Aldilà, Elvis Presle y, da dio del rock n roll qual è, stia probabilmente dando la sua benedizione ad Austin Butler. È attraverso di lui che, infatti, torna a vivere al cinema in Elvis di Buz Luhrmann, dal 22 giugno in sala. Trent anni, americano, diverse serie Tv alle spalle (tra cui The Carrie ... Vanity Fair Italia Con Luhrmann nello sfavillante mondo di Elvis Presley E' uno dei film più attesi della stagione e dopo la premiere trionfale di Cannes arriva in sala dal 22 giugno con Warner Bros 'ELVIS' di Baz Luhrmann, pronto a farci ballare sulle sedie a ritmo di roc ... Elvis: recensione del film di Baz Luhrmann Il re è tornato e a “riportarlo in vita” ci ha pensato Baz Luhrmann nello scintillante biopic Elvis, con protagonista Austin Butler, dal 22 giugno 2022 al cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il musicista americano (qui interpretato da un magnifico, in odore di nomination all'Oscar ) viene difatti raccontato dapprima come un adolescente appassionato di fumetti di supereroi ...Ci fa piacere pensare che, se esiste un Aldilà, Elvis Presle y, da dio del rock n roll qual è, stia probabilmente dando la sua benedizione ad. È attraverso di lui che, infatti, torna a vivere al cinema in Elvis di Buz Luhrmann, dal 22 giugno in sala. Trent anni, americano, diverse serie Tv alle spalle (tra cui The Carrie ... Austin Butler: 5(+1) cose che potresti non sapere su di lui E' uno dei film più attesi della stagione e dopo la premiere trionfale di Cannes arriva in sala dal 22 giugno con Warner Bros 'ELVIS' di Baz Luhrmann, pronto a farci ballare sulle sedie a ritmo di roc ...Il re è tornato e a “riportarlo in vita” ci ha pensato Baz Luhrmann nello scintillante biopic Elvis, con protagonista Austin Butler, dal 22 giugno 2022 al cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures.