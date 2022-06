Asilo nido, manifestazione di interesse per acquisizione delle richieste di accreditamento all’Albo (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni dalla Legge di Bilancio 2022, in merito alle risorse assegnate per il Fondo di Solidarieta? comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 09/06/2022. SI RENDE NOTO che il Comune di Avellino ha disposto l’istituzione di un Albo di Asilo nido e Sezioni primavera, con sede sul territorio comunale, pubblici o privati o parificati (nel caso di sezioni primavera), disponibili ad accogliere minori assegnatari di “voucher nido”. L’ “Avviso di manifestazione di interesse” finalizzato all’acquisizione delle richieste di accreditamento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’eserciziofunzioni attribuite ai Comuni dalla Legge di Bilancio 2022, in merito alle risorse assegnate per il Fondo di Solidarieta? comunale a titolo di potenziamento del servizio, e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 09/06/2022. SI RENDE NOTO che il Comune di Avellino ha disposto l’istituzione di un Albo die Sezioni primavera, con sede sul territorio comunale, pubblici o privati o parificati (nel caso di sezioni primavera), disponibili ad accogliere minori assegnatari di “voucher”. L’ “Avviso didi” finalizzato all’di...

