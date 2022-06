Arriva il latte senza mucche: startup crea un caseificio senza animali (Di lunedì 20 giugno 2022) Produrre il latte senza mucche. In questo nuovo millennio tutto diventa possibile. Chissà cosa potrebbe pensare un allevatore del secolo scorso entrando in quello che sarà uno dei più grandi caseifici d’Europa dove si produce latte e formaggi senza le mucche. creato dalla start up israeliana Remilk, il latte fermentato è sostenibile ed etico. Viene prodotto copiando il gene responsabile della produzione delle proteine del latte nelle mucche, facendolo fermentare con l’aiuto dei lieviti, senza le mucche. Gli ideatori di questo prodotto assicurano che i latticini sono indistinguibili da quello vaccino. Il lievito favorisce la ... Leggi su newstv (Di lunedì 20 giugno 2022) Produrre il. In questo nuovo millennio tutto diventa possibile. Chissà cosa potrebbe pensare un allevatore del secolo scorso entrando in quello che sarà uno dei più grandi caseifici d’Europa dove si producee formaggileto dalla start up israeliana Remilk, ilfermentato è sostenibile ed etico. Viene prodotto copiando il gene responsabile della produzione delle proteine delnelle, facendolo fermentare con l’aiuto dei lieviti,le. Gli ideatori di questo prodotto assicurano che i latticini sono indistinguibili da quello vaccino. Il lievito favorisce la ...

