Almanacco del 20-06-2022 ore 07 | 30

(Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.del giorno inizia una nuova settimana Un buongiorno da Francesco Vitale questo lunedì 20 giugno ricorda Sangano sacerdote la forma latinizzata del Francese goobay nome di origine Gallica è vera etimologia sconosciuta il proverbio ci dice Peccato confessato e mezzo perdonato sono nati oggi Lionel Richie John Taylor Nicole Kidman Hai sentito anche i cani si fanno sentire questa mattina nei nostri studi e va bene Noi andiamo a fare gli auguri di buon compleanno ad Arianna Un augurio tutto per lei salutiamo Giuseppe detto Joseph i messaggi che ci sono arrivati ci portano a salutare AlessandroGrazia Ema e Nunzia buonissima giornata anche a voi Un saluto anche ad Antonio sempre in viaggio E allora Viaggio nel tempo che facciamo anche noi 20 giugno ma nel 1214 l’università di Oxford e riceve il suo Statuto era più antica ...

