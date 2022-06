Si chiama Scuola Corsara ed è un giardino dimenticato che oggi torna splendente (Di domenica 19 giugno 2022) Prendi un luogo degradato e dimenticato nel centro di una città, accanto al presidio della Asl, prendi un piccolo rudere che somiglia tanto alla casetta di UP il cartone, col quale sono cresciute almeno due generazioni, metti insieme un paio di professori e presidi con la P maiuscola, che fanno del loro lavoro una missione h24, la Legambiente presieduta da un giovane combattivo nato negli anni 90, un assessore all’Ambiente del comune che ha girato il mondo nei suoi luoghi più complicati e ottieni la rivoluzione in miniatura. Si chiama Scuola Corsara ed è nel centro di Trani presso l’ex ospedaletto della Asl. Ha un baretto “bar Corsaro” appunto, in una casetta in mattoni salvata dalle ruspe imminenti. È un’oasi di resistenza nella quali i corsari ed i pirati sono ragazzi in difficoltà, soggetti sottratti alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Prendi un luogo degradato enel centro di una città, accanto al presidio della Asl, prendi un piccolo rudere che somiglia tanto alla casetta di UP il cartone, col quale sono cresciute almeno due generazioni, metti insieme un paio di professori e presidi con la P maiuscola, che fanno del loro lavoro una missione h24, la Legambiente presieduta da un giovane combattivo nato negli anni 90, un assessore all’Ambiente del comune che ha girato il mondo nei suoi luoghi più complicati e ottieni la rivoluzione in miniatura. Sied è nel centro di Trani presso l’ex ospedaletto della Asl. Ha un baretto “bar Corsaro” appunto, in una casetta in mattoni salvata dalle ruspe imminenti. È un’oasi di resistenza nella quali i corsari ed i pirati sono ragazzi in difficoltà, soggetti sottratti alla ...

