Salernitana, per l’attacco spuntano Lucca e De Luca (Di domenica 19 giugno 2022) La Salernitana potrebbe dire addio a Djuric in estate ed ecco che l’attaccante diventa una priorità: Lucca e De Luca nella lista La Salernitana ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo di Djuric, ecco perché potrebbe lasciare i granata. Con l’attaccante in uscita potrebbe essere la priorità la sua sostituzione. I campani hanno in mente Lucca come nome nuovo per l’attacco. Tanta la concorrenza sull’attaccante del Pisa, per questo l’alternativa potrebbe essere De Luca della Sampdoria. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Lapotrebbe dire addio a Djuric in estate ed ecco che l’attaccante diventa una priorità:e Denella lista Laancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo di Djuric, ecco perché potrebbe lasciare i granata. Con l’attaccante in uscita potrebbe essere la priorità la sua sostituzione. I campani hanno in mentecome nome nuovo per. Tanta la concorrenza sull’attaccante del Pisa, per questo l’alternativa potrebbe essere Dedella Sampdoria. Lo riporta Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

