Arakhamia ha aggiunto che adpotrebbe essere chiesto di creare un corridoio per uscire dall'impianto chimico di Azot, dove 568 civili, tra cui 38 bambini, sono rifugiati in bunker. Ha ...Affari simili hanno coinvolto Gennadi Timchenko, Alisher Usmanov, Roman, che si sono in seguito sdebitati concontribuendo alla costruzione del 'Palazzo sul mar nero' e altre ... Putin, Abramovich salva gli ucraini. Kiev: «Centinaia di civili vivi grazie a lui» Con la sua diplomazia l'oligarca russo Roman Abramovich avrebbe salvato migliaia di vite ucraine. «Ha negoziato i corridoi umanitari da Mariupol e ha salvato le vite dei ...Con perfetto tempismo, nel momento in cui il Cremlino inizia a tagliare il gas all’Europa e sul gas si gioca l’esito della guerra in ...