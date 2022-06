Petro o Hernandez, in Colombia la posta in gioco è altissima. Come la violenza (Di domenica 19 giugno 2022) A poche ore dal voto, l’esito del ballottaggio per la presidenza in Colombia è tutt’altro che scontato. Gli ultimi sondaggi indicano un leggero vantaggio di Gustavo Petro, leader della coalizione L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 19 giugno 2022) A poche ore dal voto, l’esito del ballottaggio per la presidenza inè tutt’altro che scontato. Gli ultimi sondaggi indicano un leggero vantaggio di Gustavo, leader della coalizione L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

legalizzas : RT @Blowjoint: I due candidati al secondo turno elezioni presidenziali colombiane: 'Rodolfo Hernández, populista di destra, ha chiesto lega… - Blowjoint : I due candidati al secondo turno elezioni presidenziali colombiane: 'Rodolfo Hernández, populista di destra, ha chi… - angela_massi : RT @Giul_Granato: Così funziona il potere mediatico. Non solo in Colombia. Petro è economista, ma Semana lo definisce “ex guerrigliero”.… - filidifumetto : RT @Giul_Granato: Così funziona il potere mediatico. Non solo in Colombia. Petro è economista, ma Semana lo definisce “ex guerrigliero”.… - Emer1678 : RT @Giul_Granato: Così funziona il potere mediatico. Non solo in Colombia. Petro è economista, ma Semana lo definisce “ex guerrigliero”.… -