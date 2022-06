(Di domenica 19 giugno 2022) Nessuna brutta sorpresa per le italiane nelle batterie dei 100aidi2022.chiudono rispettivamente con il quarto (1:06.49) e ottavo (1:06.68)assoluto e strappano il pass per le semifinali di questo pomeriggio (appuntamento dalle ore 18:29). Bene, capace di vincere la sua batteria con grande autorità, mentreè un po’ calata nella seconda parte di gara e non ha dunque convinto appieno. Il primoè stato quello della cinese Qianting Tang (1:05.99). Seconda l’australiana Jenna Strauch in 1:06:16, terza la statunitense Annie Lazor in 1:06.33 e quinta la tedesca Anna Elendt in 1:06.54. Completano la top ten la svedese ...

Pubblicità

varesenews : Nuova vita per Arianna Talamona: dal nuoto al paratriathlon, “ma prima master e matrimonio” - Swim4life_it : “Mi servivano stimoli nuovi e a Caserta li ho trovati, sono contenta del cambiamento, ho voglia di fare bene, ho ri… - La_Prealpina : Nicolò e Arianna, occasione MoNdiale - SalomiEnrico : La Nazionale di nuoto si prepara per l'esordio ai Mondiali di Budapest. Tra i protagonisti annunciati ci sono i “no… -

OA Sport

diRavelli Ai Mondiali di Budapest le speranze si concentrano su Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Debutto in acqua per Pilato e Quadarella, Ceccon si lancia nei 100 dorso Il Mondiale didi ...Alla Duna Arena della città ungherese prosegue il programma delin vasca. In chiave grande attesa per i 100 rana: tra le donne esordisconoCastiglioni e Benedetta Pilato, mentre Nicolò ... Nuoto, Arianna Castiglioni in semifinale con il 4° tempo nei 100 rana ai Mondiali. Non convince Benedetta Pilato Ai Mondiali di Budapest le speranze si concentrano su Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Debutto in acqua per Pilato e Quadarella, Ceccon si lancia nei 100 dorso ...Diretta/ Mondiali nuoto vasca corta 2021 streaming: l'Italia chiude con 16 medaglie. Questi Mondiali di nuoto 2022 hanno avuto una genesi molto complicata, perché avrebbero dovuto avere luogo l’anno s ...