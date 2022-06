MotoGP Germania, Vinales: "Mi sono visto a terra alla curva 8" (Di domenica 19 giugno 2022) Maverick Vinales nel post gara è un misto tra il contento per la prestazione e l'amareggiato per la gara chiusa anzitempo per via del problema all'abbassatore, che ha comportato l'esplosione del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 giugno 2022) Mavericknel post gara è un misto tra il contento per la prestazione e l'amareggiato per la gara chiusa anzitempo per via del problema all'abbassatore, che ha comportato l'esplosione del ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? ANCORA EL DIABLOOOOOOOOO ?? Che battaglia tra Aleix e Miller, Pecco out Risultati ? - SkySportMotoGP : MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Germania al Sachsenring #SKyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #GermanGP - Piergiulio58 : MotoGp, Gp di Germania: Bagnaia cade al quarto giro, Quartararo s’invola e vince- - cristinareggini : RT @SkySportMotoGP: ?? Un altro successo per el Diablo ?? Doppietta francese, Pecco Outh Risultati ? -