LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: Sainz supera Alonso ed è 2°. Iniziata la rimonta di Leclerc (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/70 Ora c’è Vettel davanti a Leclerc. 5° giro/70 Alonso rimane a sorpresa molto vicino a Sainz, che scivola a 3?5 da Verstappen, autore del giro veloce. 4° giro/70 Sainz si trova a 2?6 da Verstappen. 3° giro/70 Leclerc supera Stroll ed è 16°! Ferrari all’attacco! 3° giro/70 Sainz SVERNICIA Alonso SUL RETTILINEO ED E’ SECONDO! 3° giro/70 Verstappen ha 1?6 su Alonso. Lo spagnolo si è difeso benissimo dall’attacco di Sainz alla prima curva. 3° giro/70 Ora Leclerc ha Stroll davanti a sé. 2° giro/70 Leclerc passa subito Gasly ed è 17°. Inizia la rimonta della Rossa! Crediamoci, fino alla ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5° giro/70 Ora c’è Vettel davanti a. 5° giro/70rimane a sorpresa molto vicino a, che scivola a 3?5 da Verstappen, autore del giro veloce. 4° giro/70si trova a 2?6 da Verstappen. 3° giro/70Stroll ed è 16°! Ferrari all’attacco! 3° giro/70SVERNICIASUL RETTILINEO ED E’ SECONDO! 3° giro/70 Verstappen ha 1?6 su. Lo spagnolo si è difeso benissimo dall’attacco dialla prima curva. 3° giro/70 Oraha Stroll davanti a sé. 2° giro/70passa subito Gasly ed è 17°. Inizia ladella Rossa! Crediamoci, fino alla ...

Formula1WM : Giro 5/70 - Russell che nel frattempo aveva superato Ocon, si è liberato anche di Magnussen #GpCanada #F1 - Formula1WM : Giro 5/70 - Leclerc adesso si trova immerso in un trenino DRS guidato da Albon in 12° posizione #GpCanada #F1 - Formula1WM : Giro 3/70 - Sorpasso di Sainz alla prima opportunità con DRS. Leclerc supera Stroll e guadagna la P16 #GpCanada… - Formula1WM : Giro 3/70 - Sainz C. guadagna una posizione ai danni di Alonso F. #GpCanada #F1 - Formula1WM : Giro 3/70 - 1'18''960 per Verstappen. 1'19''6 Alonso, 1'19''3 Sainz. Carlos molto vicino ma non riesce a superare… -