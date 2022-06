Incidente in moto per il finto broker dei vip | Morto carbonizzato a tre giorni dal processo (Di domenica 19 giugno 2022) È Morto in un Incidente stradale Massimo Bochicchio, il broker casertano delle truffe milionarie: è successo stamattina alle 12. Le dinamiche dell’Incidente non sono ancora chiare, si sa che l’Incidente mortale è avvenuto alle 12 di questa mattina del 19 Giugno; Bochicchio si trovava a bordo di una moto che ad una certo punto è finita fuori strada ed ha preso fuoco sulla via Salaria a Roma, nei pressi dell’Aeroporto dell’Urbe. Secondo i primi accertamenti è risultato chiaro che l’uomo avesse perso il controllo del mezzo, schiantandosi conseguentemente contro un muro. “La moto è esplosa“, ha rivelato un testimone, “Dal rumore sembrava una Bmw”. A causa dell’incendio per diverse ore è stato impossibile verificare l’identità della vittima, venuta a galla ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 giugno 2022) Èin unstradale Massimo Bochicchio, ilcasertano delle truffe milionarie: è successo stamattina alle 12. Le dinamiche dell’non sono ancora chiare, si sa che l’mortale è avvenuto alle 12 di questa mattina del 19 Giugno; Bochicchio si trovava a bordo di unache ad una certo punto è finita fuori strada ed ha preso fuoco sulla via Salaria a Roma, nei pressi dell’Aeroporto dell’Urbe. Secondo i primi accertamenti è risultato chiaro che l’uomo avesse perso il controllo del mezzo, schiantandosi conseguentemente contro un muro. “Laè esplosa“, ha rivelato un testimone, “Dal rumore sembrava una Bmw”. A causa dell’incendio per diverse ore è stato impossibile verificare l’identità della vittima, venuta a galla ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto process… - TuttoSuRoma : #Roma, Massimo Bochicchio morto in un incidente in moto sulla Salaria. Aveva truffato Antonio Conte e altri vip - AndreaCelesti92 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto process… - CronacheMc : CIVITANOVA - Incidente in contrada Asola intorno alle 19,30. Il centauro non era cosciente al momento dei soccorsi.… -