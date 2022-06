Il Principe William è sempre più isolato: Diana aveva ragione su tutto? (Di domenica 19 giugno 2022) Il Principe William sta mostrando il suo vero carattere e sembra essere sempre più isolato nella Famiglia Reale: Diana aveva ragione sul conto di suo figlio maggiore? Quando si nasce all’interno della famiglia Reale, e si nasce anche destinati a sedere un giorno sul trono, la vita può non essere semplice. Il Principe William, come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 19 giugno 2022) Ilsta mostrando il suo vero carattere e sembra esserepiùnella Famiglia Reale:sul conto di suo figlio maggiore? Quando si nasce all’interno della famiglia Reale, e si nasce anche destinati a sedere un giorno sul trono, la vita può non essere semplice. Il, come L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

IzzoEdo : RT @LaStampa: Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa del papà htt… - LaStampa : Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa de… - nuova_venezia : Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa de… - CorriereAlpi : Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa de… - mattinodipadova : Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa de… -