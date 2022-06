F1 oggi, GP Canada 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 19 giugno 2022) oggi, domenica 19 giugno, assisteremo al GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, assisteremo a una gara molto incerta e interessante nella quale ci si dovrà aspettare di tutto. La Ferrari dovrà affrontare una corsa complicata. Lo spagnolo Carlos Sainz scatterà dalla terza casella dopo che le qualifiche sono state caratterizzate dalla pioggia. L’iberico, commettendo un errore nel suo ultimo tentativo, ha perso sia la chance di fare la pole-position che di rintuzzare agli attacchi di un redivivo Fernando Alonso, secondo a sorpresa con l’Alpine. Per quanto riguarda Charles Leclerc, il monegasco dovrà iniziare il GP dall’ultima fila per aver deciso di impiegare la quarta power unit della stagione in toto. Una decisione frutto ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022), domenica 19 giugno, assisteremo al GP del, nono round del Mondialedi F1. Sul circuito di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, assisteremo a unamolto incerta e interessante nella quale ci si dovrà aspettare di tutto. La Ferrari dovrà affrontare una corsa complicata. Lo spagnolo Carlos Sainz scatterà dalla terza casella dopo che le qualifiche sono state caratterizzate dalla pia. L’iberico, commettendo un errore nel suo ultimo tentativo, ha perso sia la chance di fare la pole-position che di rintuzzare agli attacchi di un redivivo Fernando Alonso, secondo a sorpresa con l’Alpine. Per quanto riguarda Charles Leclerc, il monegasco dovrà iniziare il GP dall’ultima fila per aver deciso di impiegare la quarta power unit della stagione in toto. Una decisione frutto ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : F1 oggi in tv: dove vedere il Gp del Canada in diretta e in differita (Sky e Tv8) #vedere #canada #diretta… - zazoomblog : F1 oggi in tv: dove vedere il Gp del Canada in diretta e in differita (Sky e Tv8) - #vedere #Canada #diretta… - AldoSerfilippi : Oggi in Canada grande Alonso! Vogliamo riportalo a casa? - telodogratis : F1 oggi in tv: dove vedere il Gp del Canada in diretta e in differita (Sky e Tv8) - Blue_Chaos__ : RT @viadiqua1: Mick Shumacher che racconta di non aver corso mai prima di oggi nel #CanadaGP ma che lo conosce perché ci andava da piccolo… -