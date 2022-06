F1, Max Verstappen: “La Safety Car alla fine non ha aiutato, è stato difficile e ho dato tutto” (Di domenica 19 giugno 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada 2022 e conquista il sesto successo stagionale su nove gare disputate. L’olandese della Red Bull, al 26° trionfo della carriera in Formula Uno, ha tagliato il traguardo in prima posizione a Montreal precedendo praticamente in volata la Ferrari di Carlos Sainz grazie ad una difesa straordinario nell’ultimo stint dopo la Safety Car. “La Safety Car alla fine non ha aiutato. Nel complesso loro erano molto veloci in gara ed è stato molto difficile per me, anche perché Carlos aveva gomme più fresche nel finale. Comunque è stato davvero entusiasmante, ho dato davvero tutto“, dichiara Max a fine gara. “Col DRS è più facile attaccare e vedevo che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Maxvince il Gran Premio del Canada 2022 e conquista il sesto successo stagionale su nove gare disputate. L’olandese della Red Bull, al 26° trionfo della carriera in Formula Uno, ha tagliato il traguardo in prima posizione a Montreal precedendo praticamente in volata la Ferrari di Carlos Sainz grazie ad una difesa straordinario nell’ultimo stint dopo laCar. “LaCarnon ha. Nel complesso loro erano molto veloci in gara ed èmoltoper me, anche perché Carlos aveva gomme più fresche nel finale. Comunque èdavvero entusiasmante, hodavvero“, dichiara Max agara. “Col DRS è più facile attaccare e vedevo che ...

