F1 GP Canada 2022, Russell: “O in pole o in testacoda, contento di aver rischiato” (Di domenica 19 giugno 2022) “Ai box ci danno fiducia, il rapporto è molto aperto. Sapevo che era una cosa al limite, è una di quelle situazioni in cui o concludevo al primo posto o sarebbe finita come è finita, in testacoda. Non è la fine del mondo, sono contento di aver corso questo rischio”. Così al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada di F1 George Russell ha parlato del rischio che ha provato a correre montando le gomme da asciutto, fattore che non ha sorriso al pilota della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Ai box ci danno fiducia, il rapporto è molto aperto. Sapevo che era una cosa al limite, è una di quelle situazioni in cui o concludevo al primo posto o sarebbe finita come è finita, in. Non è la fine del mondo, sonodicorso questo rischio”. Così al termine delle qualifiche del Gran Premio deldi F1 Georgeha parlato del rischio che ha provato a correre montando le gomme da asciutto, fattore che non ha sorriso al pilota della Mercedes. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ? POOOOLE POSITION SUPER MAX ?? Prestazione da non credere di ALONSO I risultati ? - SkySportF1 : F1, Leclerc smarca la quarta unità: al GP Canada scatterà dal fondo della griglia #SkyMotori #F1 #Formula1… - infoitsport : F1 TV8, orario in chiaro gara GP Canada 2022: programma e streaming - infoitsport : F1 | Risultati Qualifiche GP Canada 2022 - Verstappen in pole, anche Alonso in prima fila. Incidente per Perez nel… -