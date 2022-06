Entry list Atp Newport 2022 | i partecipanti e gli italiani presenti

(Di domenica 19 giugno 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dall’11 al 17 luglio. Lo statunitense John Isner guida il seeding del torneo sull’erba americana, seguito dal connazionale Jenson Brooksby e dal kazako Aleksandr Bublik. Nessun tennista azzurro è stato ammesso direttamente in tabellone, ma sia Andreas Seppi che Gian Marco Moroni figurano tra gli alternates. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 John Isner 26 2 Jenson Brooksby 33 3 Alexander Bublik 37 4 Ilya Ivashka 42 5 Ugo Humbert 50 6 Benjamin Bonzi 52 7 Maxime Cressy 63 8 Jordan Thompson 70 Jiri Vesely 71 Adrian Mannarino 72 James Duckworth 76 Denis Kudla 82 Quentin Halys ...

Pubblicità

LadiesOpenPA : ?? Tutte le info sulla conferenza ?? - infoitsport : Entry list Wta Budapest 2022: le partecipanti e le italiane presenti - infoitsport : Entry list Wta Losanna 2022: le partecipanti e le italiane presenti - JohannesLeh : @FiorinoLuca Ma non è tardi, le entry list non sono chiuse da tempo? - Nuotomania : DA -

Tennisteen

La seconda new" il sesto elemento " in vista della stagione 2022/23. La Molisana Magnolia Campobasso si ...nel torneo 'Big Twelve' di 3 3 in Francia di Giuditta Nicolodi (della longfaceva ......parole di Trimboli e Premasunac hanno avvalorato la mia scelta" CAMPOBASSO - La seconda new" ... la partecipazione nel torneo 'Big Twelve' di 3 3 in Francia di Giuditta Nicolodi (della long... ATP Entry List: 27 Giugno - 10 Luglio 2022 Ci sono due liste di beni immateriali: oltre a quella del Patrimonio Culturale immateriale c’è anche quella del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela, che ha lo scopo di mobilitare la ...Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Budapest 2022. La ceca Barbora Krejcikova guida il seeding del torneo sulla terra rossa ungherese, seguita dalla kazaka Elena Rybakina e dall’a ...