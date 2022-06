Elisabetta Canalis vince il suo primo match di kickboxing contro la 21enne Rachele Muratori: “È da tre settimane che mi alleno” (Di domenica 19 giugno 2022) Niente passerelle della Milano Fashion Week, ma piuttosto un ring per Elisabetta Canalis. La conduttrice televisiva sarda ha partecipato infatti sabato 18 giugno a una gara di kickboxing a Torino in occasione della Night of Kick and Puch. La showgirl infatti, a Fanpage, ha confessato di praticare da 4 anni ormai questa disciplina e di aver svolto proprio ieri il suo primo incontro pubblico. La sfidante per l’occasione è Rachele Muratori, 21 anni, bolognese con il sogno di diventare fashion influencer. Nel percorso della ragazza, che attualmente studia lingue, c’è la passione per questa disciplina. La giovane infatti, raggiunta da Repubblica, ha raccontato di aver condiviso la magia del primo incontro proprio con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Niente passerelle della Milano Fashion Week, ma piuttosto un ring per. La conduttrice televisiva sarda ha partecipato infatti sabato 18 giugno a una gara dia Torino in occasione della Night of Kick and Puch. La showgirl infatti, a Fanpage, ha confessato di praticare da 4 anni ormai questa disciplina e di aver svolto proprio ieri il suoinpubblico. La sfidante per l’occasione è, 21 anni, bolognese con il sogno di diventare fashion influencer. Nel percorso della ragazza, che attualmente studia lingue, c’è la passione per questa disciplina. La giovane infatti, raggiunta da Repubblica, ha raccontato di aver condiviso la magia delinproprio con ...

