David Parenzo ride dei M5s? "Pagliaccio, idio***": su La7 finisce in disgrazia (Di domenica 19 giugno 2022) Qui In Onda, il talk del sabato sera trasmesso su La7, la puntata di cui si parla è quella di ieri, sabato 18 giugno. Alla conduzione la premiata e rossissima coppia composta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Non solo guerra in Ucraina, ma anche M5s. Già, tra i temi all'ordine del giorno ovviamente c'è anche l'implosione pentastellata, a un passo dalla scissione capeggiata da Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri schieratissimo contro Giuseppe Conte e contro la linea "no-armi a Kiev" dell'avvocato. I grillini, in crollo di consensi perenne e verticale, ora stanno per liquefarsi. E Parenzo, che da sempre è un fiero oppositore dei pentastellati, raccontando la vicenda appare un poco compiaciuto: sul suo volto più di un sorriso, smorfie di divertimento, forse un pizzico di godimento. Risultato? Scatta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Qui In Onda, il talk del sabato sera trasmesso su La7, la puntata di cui si parla è quella di ieri, sabato 18 giugno. Alla conduzione la premiata e rossissima coppia composta dae Concita De Gregorio. Non solo guerra in Ucraina, ma anche. Già, tra i temi all'ordine del giorno ovviamente c'è anche l'implosione pentastellata, a un passo dalla scissione capeggiata da Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri schieratissimo contro Giuseppe Conte e contro la linea "no-armi a Kiev" dell'avvocato. I grillini, in crollo di consensi perenne e verticale, ora stanno per liquefarsi. E, che da sempre è un fiero oppositore dei pentastellati, raccontando la vicenda appare un poco compiaciuto: sul suo volto più di un sorriso, smorfie di divertimento, forse un pizzico di godimento. Risultato? Scatta ...

Pubblicità

ValentinaParo19 : @elio_vito Non so se qualcuno ha guardato stasera David Parenzo su la 7.cottarelli c'era.non so perché non ha rinun… - AlessandroLod18 : RT @Resistenza1967: 'Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come i sordi' Roberto Burioni, virologo. 'I rider devono sput… - dusan_Vlaovich : @DAVIDPARENZO David Parenzo è un grande anzi un grandissimo Uomo , una famiglia fantastica la tua e la tua incredi… - mrzchm : RT @Resistenza1967: 'Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come i sordi' Roberto Burioni, virologo. 'I rider devono sput… - signori_massimo : RT @Resistenza1967: 'Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come i sordi' Roberto Burioni, virologo. 'I rider devono sput… -